» اقتصادي يكشف حقيقة زيادة أسعار السلع في الأسواق

02 سبتمبر 2019 - 11:39 ص

أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن إلغاء العمل بالدولار الجمركي والتعامل على أساس سعر صرف العملات فى البنوك، لن يكون له تأثير مباشر على أسعار السلع، خاصة وأن هناك تقارب كبير بين آخر سعر للدولار الجمركي وهو 16 جنيها وبين سعر الصرف في البنوك الذي يسجل تقريبا متوسط 16.62 جنيه.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولار الجمركي كان الهدف منه توفير رقم ثابت للتعامل على السلع عند الاستيراد، خاصة في الفترة التي كانت يشهد فيها سوق الصرف اضطراب ملحوظ، لكن الوضع الآن تغير تماما وأصبح سعر الصرف مستقر للغاية، وكذلك تم التخلص من فكرة وجود سعرين للدولار في مصر"الموازى والرسمي".

وتابع الشافعي، أن فكرة الدولار الجمركي وهو الذي تحدده وزارة المالية يستخدم في تحديد قيمة الرسوم الجمركية على السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وبعد إلغاء الدولار الجمركي سيتم تحديد هذه الرسوم وفقا لسعر الصرف الحر المعلن من البنك المركزي، ومن ثم حدوث زيادة في الرسوم المحصلة لكن بصورة طفيفة جدا.

وأشار إلى أن الفترة التي تم العمل فيها بنظام الدولار الجمركي ربما كانت فترة انتقالية شهد فيها السوق تذبذب واضح في سعر العملات، ومن ثم تم وضع نظام الدولار الجمركي لعدم تأثر الأسعار، لكن الوضع حاليا لا يستدعى وجود سعر للمحاسبة الجمركية وسعر للمحاسبة المصرفية.