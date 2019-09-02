  • الإثنين 02 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:17 م
بحث متقدم
عروس بيروت

عروس بيروت يحتل قلوب الجماهير العربية

ميجان ماركل ووالدها

ميجان ماركل تقطع علاقتها بوالدها.. لهذا السبب

ارشيف

"فيفا" يستبعد "صلاح" من أفضل لاعب بالعالم

فتاوى في المترو

غرامة تعطيل المترو: الدقيقة بـ 200 جنيه للأفراد و400 للشركات

ملكة جمال موسكو والملك محمد الخامس

ملكة جمال موسكو تكشف مؤامرة طلاقها من ملك ماليزيا

الدولار الجمركي

تثبيت الدولار الجمركي استثنائي.. وإلغاؤه حتمي

تميم بن حمد

رسالة غزل جديدة من أمير قطر لدول عربية

عمرو أديب

أديب: "عايزين الناس تدلع"

شرطة الكويت

الكويت.. شاب عار يقتحم مجمعا تعاونيا والشرطة تتدخل "فيديو"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا مفاجئًا

بعد إلغاء الدولار الجمركي..

اقتصادي يكشف حقيقة زيادة أسعار السلع في الأسواق

الحياة السياسية

السلع
السلع

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

المنافسة في ظل التوازن الاقتصادي

#

هل تتأثر أسعار السلع بزيادة الوقود؟.. اقتصاديون يجيبون

#

الذهب يتراجع 4 جنيهات ليسجل هذا الرقم

#

الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم

أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن إلغاء العمل بالدولار الجمركي والتعامل على أساس سعر صرف العملات فى البنوك، لن يكون له تأثير مباشر على أسعار السلع، خاصة وأن هناك تقارب كبير بين آخر سعر للدولار الجمركي وهو 16 جنيها وبين سعر الصرف في البنوك الذي يسجل تقريبا متوسط 16.62 جنيه.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولار الجمركي كان الهدف منه توفير رقم ثابت للتعامل على السلع عند الاستيراد، خاصة في الفترة التي كانت يشهد فيها سوق الصرف اضطراب ملحوظ، لكن الوضع الآن تغير تماما وأصبح سعر الصرف مستقر للغاية، وكذلك تم التخلص من فكرة وجود سعرين للدولار في مصر"الموازى والرسمي".

وتابع الشافعي، أن فكرة الدولار الجمركي وهو الذي تحدده وزارة المالية يستخدم في تحديد قيمة الرسوم الجمركية على السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وبعد إلغاء الدولار الجمركي سيتم تحديد هذه الرسوم وفقا لسعر الصرف الحر المعلن من البنك المركزي، ومن ثم حدوث زيادة في الرسوم المحصلة لكن بصورة طفيفة جدا.

وأشار إلى أن الفترة التي تم العمل فيها بنظام الدولار الجمركي ربما كانت فترة انتقالية شهد فيها السوق تذبذب واضح في سعر العملات، ومن ثم تم وضع نظام الدولار الجمركي لعدم تأثر الأسعار، لكن الوضع حاليا لا يستدعى وجود سعر للمحاسبة الجمركية وسعر للمحاسبة المصرفية.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» جلسة تعارف بين "فايلر" ولجنة التخطيط بالأهلي
» رئيس الوزراء: نتألم عندما نفقد شخصًا بسبب حادث طريق
» إصابات خطيرة لفنان شهير في حادث سيارة
» سيدة تصطحب حصانها إلى المطار لسبب صادم
» الولايات المتحدة تجرى مناورات عسكرية مع دول آسيا
» «الداخلية السعودية» تحدد محظورات حمل السلاح المرخص
» وصول فايلر لمقر الأهلى بالجزيرة
» اقتصادي يكشف حقيقة زيادة أسعار السلع في الأسواق
» متظاهرو هونج كونج يستهدفون المطار
» «الإدارى» يرفض دعوى العتال لوقف انتخابات الزمالك
» لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد "ميتشو"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح