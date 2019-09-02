"فيفا" يستبعد "صلاح" من أفضل لاعب بالعالم

02 سبتمبر 2019 - 12:53 م

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أسماء 3 مرشحين لقائمة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

وضمت القائمة الثلاثي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والهولندي فان دايك.

وتواجد الثلاثي خلال وقت سابق في جائزة أفضل لاعب في أوروبا، والتي توج بها فان دايك مؤخرًا.

وكان “فيفا” أعلن في وفت سابق عن تواجد 10 لاعبين في القائمة المبدئية لأفضل لاعب في العالم وهم كالتالي..

محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والبلجيكي إدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي، ومواطنه فرانك دي يونج، لاعب وسط برشلونة الإسباني، وماتياس دي ليخت، يوفنتوس الإيطالي، وهاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي، وساديو ماني، ليفربول الإنجليزي، وكيليان مبابي، باريس سان جيرمان الفرنسي.