غرامة تعطيل المترو: الدقيقة بـ 200 جنيه للأفراد و400 للشركات

02 سبتمبر 2019 - 12:53 م

حددت شركة المترو، غرامة التسبب فى تأخير حركة قطارات خطوطة الثلاثة بالدقيقة، وتراوحت قيمتها بين 200 إلى 400 جنيه، حسبما كان المتسبب فى التأخير فرد أو شركة أى كانت، وذلك من أجل تحقيق مزيد من الانضباط والردع تجاه تكرار تعطيل حركة المترو.



