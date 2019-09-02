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وفاة سفير روسيا فى مصر

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السفير الروسي
السفير الروسي

متابعات - أمينة عبد العال

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السفير الروسي

وزارة الخارجية الروسية

القاهرة

أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا تعلن فيه عن وفاة السفير الروسي في مصر، سيرغي كيربيتشينكو، في المستشفى بالعاصمة المصرية القاهرة عن عمر يناهز 68 عامًا.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن سيرغي كيربتشينكو توفي، اليوم الإثنين، في المستشفى بشكل مفاجئ.

وولد السفير الروسي عام 1951، وينتمي إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل كمقاتل فى الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين، ووالدته المستعربة الروسية فاليريا نيكولاييفنا كيربيتشينكو.

وخدم السفير الروسي في العديد من البلدان العربية، حيث كانت بدايته في المملكة العربية السعودية في عام 1991-1995، وبعد ذلك خدم في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1998 حتى عام 2000، وخدم بعد ذلك في ليبيا من 2000 إلى 2004، ثم بعد ذلك في سوريا من 2006 إلى 2011، وأخيرا في مصر من 2011 إلى أن تم إعلان وفاته اليوم 02/09/2019.


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