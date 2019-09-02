قرار مفاجئ بإيقاف رئيس أمن الدولة الكويتي

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أحمد سالم - وكالات

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أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت، الفريق الشيخ خالد الجراح، اليوم الاثنين، قرارًا بإيقاف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي مبارك سالم العلي عن العمل، دون الكشف عن أسباب الإيقاف. وفقا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وأوضح حساب ”تفتيش الكويت“ الإخباري على موقع ”تويتر“ أن الشيخ وكيل أمن الدولة الخارجي أوقف عن العمل مع رجل الأعمال ومرشح الدائرة الرابعة فهد غشام البصمان في العاصمة البريطانية لندن.

ويشار إلى أنه تم تعيين الشيخ مبارك سالم العلي وكيلا لجهاز أمن الدولة في فبراير 2017.

وفي سياق آخر، استقبل الوزير الجراح مساعد المدعي العام في سلطنة عمان علي المعمري والوفد المرافق له بحضور مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء د. فهد الدوسري ومدعي عام إبراهيم الشرقاوي، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين.


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