مطلب برلماني بتحويل صدور الصحف اليومية إلى إسبوعية

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حسن علام- متابعات

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قال عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن عملية تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية جيدة ولكن بشروط معينة.

وأضاف "الجوهري" في تصريحات، أن اتجاه تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الكترونية رد طبيعي لحل أزمة الصحف بعد زيادة أسعار المواد المستخدمة في الورق والحبر وغيرها، لافتًا إلى أن ضرورة البقاء على الصحف الورقية في إطار معين حيث أنها تعتبر تراثا وتاريخا من الضروري الحفاظ عليه.

وطالب عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان بضرورة الاستمرار في إصدار نسبة لا تقل عن 20% من الصحف الورقية وتنظيمها بحيث أنها تكون اسبوعية فقط والمواقع الالكترونية الرسمية يومية للحفاظ على بقاء تراث الصحف الورقية وقراءة.

وأوضح النائب الطريقة التي يتم بها تنظيم العملية الأسبوعية حيث يتم وضع أهم الأخبار الاقتصادية بالصفحة الخاصة بالملف الاقتصادي والسياسي كذلك ويتم إصدارها اسبوعيًا لتكون شاملة جميع التفاصيل الخاصة بجميع الأخبار وتوزيعها بعد ذلك.

يأتي ذلك بعد أن عكفت الهيئة الوطنية للصحافة على الانتهاء من اللمسات الأخيرة لمشروع تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية، في مشروع ضخم يتم تنفيذه للمرة الأولى بمشاركة وزارة الاتصالات وكبريات الشركات، بما يسهم في إيجاد حلول جذرية لأزمات الصحافة الورقية وزيادة معدلات التوزيع والإعلانات.

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