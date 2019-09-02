» كويتي عاريًا يهاجم المتواجدين داخل جمعية تعاونية

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هجوم

شاب

عارى

كويتي

نشبت مشاجرة عنيفة بين أفراد أمن جمعية تعاونية في دولة الكويت وشابٍ دخل إليها شبه عارياً يرتدي بنطالاً فقط.

وأظهر مقطع فيديو صورته كاميرات المراقبة دخول الشاب بعدها بدأ أفراد الأمن في المناداة عليه لمطالبته بالخروج قبل أن يتدخل شاب آخر – بدا أنه صديقه – وافتعل الشجار مع الأمن وتطاول الأمر للضرب بالأيدي.

فيما قالت وزارة الداخلية الكويتية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه “تم ضبط الشخص المذكور وجاري تحريك دعوى قضائية ضده بتهمة (خدش الآداب العامة)”.


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