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تعليق صادم من محمد رمضان على سجوده عاريًا

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محمد رمضان
محمد رمضان

محمد فضل- متابعات

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محمد رمضان

عارى

سجود

تعليق صادم

رد الفنان محمد رمضان، على الانتقادات الكثيرة التي وجهت له، بسبب سجوده خلال حفله الأخير بالساحل الشمالي المصري قبل أسابيع، خاصة وأنه كان يرتدي قميصا شفافا.

وشارك "رمضان" مقطعا مصورا لسجوده في الحفل، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وأوضح أن جمهوره نعمة كبيرة تستحق الشكر وكان لا بد له من القيام بذلك، ناشرًا الفيديو مرة أخرى كدليل على تحديه لكل من انتقده.

ويقول محمد رمضان في الفيديو: "جمهوري نعمة عظيمة والله لازم اسجد لربنا شكر"، وذلك قبل سجوده، الأمر الذي أدى لتفاعل الجمهور وسط هتافات كثير من محبيه.

وقدم محمد رمضان في حفله الغنائي، استعراضات غنائية، شملت العديد من الأغاني منها "مافيا، والملك، وانساي، وجيشنا صعب، وهتولع، وكازانوفا، وسلطان، وفيروس، إضافة إلى أغاني أخرى أبرزها أغنية زلزال، ومسا، واللهو الخفي.

واستمر حفل الفنان  حتى الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، وشهد الحفل الكثير من المؤثرات البصرية، التي كان أخطرها أغنية "القمر"، حيث قام خلالها بالطيران في الهواء بواسطة رافعة عملاقة علي ارتفاع 14 طابقا من المسرح الذي كان يقف عليه.

وخلال الحفل ظهر محمد رمضان بعدة أشكال منها جاكيت أبيض اللون، وآخر أسود جلدي بدون أكمام وقبعة "كاوبوي"، إضافة إلى ظهوره بقميص أسود شفاف.

وشهد الحفل الذي حضره عشرات الآلاف اشتباكات عنيفة بين بعض الشباب وأفراد الأمن، ورغم تلك الأحداث، التي أدت لإيقاف الحفل لبعض الوقت، إلا أن محمد رمضان حرص على توجيه الشكر لجمهوره على طريقته، بحسب بوابة الوفد المصرية"، التي أشارت إلى أنه قام بالسجود على المسرح عقب انتهاء الحفل وسط هتاف محبيه.

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