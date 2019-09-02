حادث مروع.. فنان شهير في حالة خطرة بالمستشفى

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حادث

فنان شهير

كيفن هارت

حالة خطرة

 

ذكرت وكالة دوريات الطرق السريعة بولاية كاليفورنيا الأميركية أن الممثل الشهير كيفن هارت أصيب بإصابات بالغة في حادث سيارة بلوس أنجلوس.

وأضافت الوكالة في بيان أن هارت (40 عاما) كان في سيارة من طراز بليموث باراكودا 1970 في وقت مبكر من صباح الأحد على طريق مولهولاند السريع عندما فقد السائق السيطرة على السيارة مما أدى إلى انقلابها على حافة الطريق.

ولم تخض الوكالة في تفاصيل عن طبيعة إصابات هارت، لكن موقع (تي.إم.زد) الإلكتروني لأخبار المشاهير ذكر أن ظهره أصيب.

وقالت الوكالة إن السائق جيريد بلاك أصيب أيضا بشكل خطير في الحادث، مضيفة أنه لم يكن يقود تحت تأثير الكحول.

وذكرت أن كيفين هارت، الذي يشتهر بأداء أدوار كوميدية في أفلام مثل (رايد ألونغ)، تمكن من مغادرة موقع الحادث بصحبة راكب ثان لم يتعرض لإصابة شديدة، وتوجه إلى منزله القريب لتلقي الرعاية الطبية.

ونُقل هارت إلى مستشفى (نورثريدج هوسبيتال ميديكال سنتر) ونقل السائق إلى مستشفى آخر.


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