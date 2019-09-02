  • الإثنين 02 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:01 م
بحث متقدم
إيمان

رحيل أول امرأة ترجمت القرآن الكريم

ذهب

أسعار الذهب تشتعل وتقفز لرقم غير مسبوق

النائب العام

مصر تسلم الكويت أسماء متورطين مع «خلية الإخوان»

الملك سلمان

وقف قتل مصري قصاصًا بالسعودية بعد تدخل الملك سلمان

أرشيفية

مطلب برلماني بتحويل صدور الصحف اليومية إلى إسبوعية

الملك سلمان

الملك سلمان يعلن الحرب.. ويأمر بقتل شقيقين

أرشيفية

انفجار يهز قاعدة «الخميني» الفضائية بإيران

أمير الكويت

قرار مفاجئ بإيقاف رئيس أمن الدولة الكويتي

أرشيفية

«الأهلي» يحدد قيمة الراتب السنوي لـ«فايلر»

أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

«أمير الكويت» يتلقى رسالة هامة من «أمير قطر»

تعرف على التفاصيل..

وقف قتل مصري قصاصًا بالسعودية بعد تدخل الملك سلمان

آخر الأخبار

الملك سلمان
الملك سلمان

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

أمران ملكيان و10 قرارات مهمة للملك سلمان اليوم

#

بعد قرار الملك سلمان.. أزمة تستدعي تدخل السلطات

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات جديدة

#

أمر ملكي جديد بعد اجتماع الملك سلمان في جدة

السعودية

الملك سلمان

مصرى

أمر ملكى

قتل قصاص

انتشرت قصة الشاب المصري الذي حكم عليه بالقتل قصاصًا في المملكة العربية السعودية، خلال اليومين الماضيين، بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الشاب برئ وتم الحكم بقتله قصاصًا بتهمة قتل كفيله الذي كان يعمل لديه سائق، في حين لم يتم العثور على الجثة.

وفور ذلك أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تلقيهات العديد من الاستفسارات حول قضية المواطن المصري “محمد محمد حسن أحمد” المقيم بالمملكة العربية السعودية وصدر بشأنه حكم بالإعدام بتهمة القتل.

وعلى الفور، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير إيهاب عبدالحميد، قنصل مصر في الرياض بالمملكة العربية السعودية، للوقوف على آخر تطورات قضية المواطن المصري “محمد محمد حسن أحمد”.

ومن جانبه، أفاد السفير إيهاب عبد الحميد بأن المواطن كان يعمل بمهنة سائق خاص لدى القتيل الذي اختفى يوم 20/3/2012، وتم القبض عليه ثم تم الإفراج عنه والقبض عليه مرة أخرى، وتم الحكم عليه بالقصاص في 23/1/2017 وتم تأييد الحكم في 17/5/2017.

وأضاف القنصل المصري أن القنصلية قامت بإرسال التماس المواطن لإعادة المحاكمة عدة مرات للسلطات السعودية وتم رفضه لكون الحكم الصادر بات نهائيًا، لافتًا إلى أنه لم يتم الاكتفاء بذلك، فقد قامت القنصلية برفع التماسه للديوان الملكي عبر وزارة الخارجية السعودية في ديسمبر 2018 ويناير 2019.

وتابع عبدالحميد قائلا: “بناء على ذلك صدر توجيه أمر ملكي في 21 يناير 2019 لوزارة الداخلية لإبلاغ السجين بأن يتقدم بطلب لإعادة المحاكمة، فيما أفاد المواطن خلال زيارة المستشار القانوني للبعثة بعد ذلك، بأن ممثلين عن وزارة الداخلية قاموا بزيارته بالفعل وتبصيمه على طلب إعادة المحاكمة”.

وأكد القنصل المصري في الرياض أن القضية محل اهتمام القنصلية وتتابعها مع مكتب المحاماة، الذي وكله المواطن خلال نظر القضية والاستئناف.

كما أكد السفير إيهاب عبدالحميد أن السفارة المصرية وكذلك القنصلية في المملكة العربية السعودية، لم تدخرا جهدًا في مساعدة الجالية المصرية وتقديم كل الدعم لهم بكافة المجالات، وأن قضية المواطن “محمد محمد حسن أحمد” تم التعامل معها فور إبلاغ القنصلية بها وصدر قرار بإعادة الالتماس فيها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إجراء انتخابات الرئاسة الجزائرية قبل نهاية 2019
» طفلة تستغيث بـ«بن سلمان» وتبكي بشدة:«أنا سعودية»
» «الأهلي» يحدد قيمة الراتب السنوي لـ«فايلر»
» «أمير الكويت» يتلقى رسالة هامة من «أمير قطر»
» بسبب الخيانة.. زوجة الأمير هاري تقطع علاقتها بوالدها
» بدء الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة التونسية
» كويتي عاريًا يهاجم المتواجدين داخل جمعية تعاونية
» فيديو صادم.. شاب يطعن أب وابنه في الطريق العام
» انفجار يهز قاعدة «الخميني» الفضائية بإيران
» تفاصيل صادمة.. لغز سرقة فيلا إيمان الحصري بأكتوبر
» جلسة تصوير عارية لفنانة شهيرة على البحر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:53 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح