أسعار الذهب تشتعل وتقفز لرقم غير مسبوق

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محمد فضل- متابعات

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قال الدكتور ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب الآن وصلت لمعدلات غير مسبوقة، ومن المتوقع مزيد من الزيادات بالفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإدخار في المعدن النفيس سياسة ناجحة وننصح بعدم البيع.

وأشار فرج خلال حديثه لفضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن أسعار الذهب شهدت خلال العامين الماضيين قفزات كبيرة لم يتصورها أحد، لافتًا إلى أنه في عام 2017 كان سعر الجرام 400 جنيه، في حين وصل هذا العام إلى 700 جنيه.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 702 و704 جنيهات، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 602 و603 جنيهات.

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 802 و805 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5616 و5632 جنيها.


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