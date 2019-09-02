» مصرع 34 شخصًا في حريق قارب بسواحل أمريكا

لقي 34 شخصًا مصرعهم جراء حريق اندلع اليوم على متن قارب قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونقلت قناة فوكس 8 كليفيلاند الأمريكية عن إدارة الإطفاء في مقاطعة فينتورا قولها إن 34 شخصا قتلوا في حادث وقع على متن قارب قبالة سواحل فينتورا جنوب كاليفورنيا.

من جهته أكد خفر السواحل في تغريدة على موقع تويتر أنه أطلق عملية إنقاذ إثر الإبلاغ عن حادث وقع قبالة سواحل فينتورا.

وأشار إلى أنه أرسل عدة قوارب بالتعاون مع جهات أخرى لمساعدة عشرات الأشخاص الذين احتجزوا على متن قارب بطول 75 قدما بالقرب من جزيرة سانتا كروز.