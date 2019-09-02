بعد إقالته.. أول تعليق لـ وزير الطاقة السعودي

علق وزير الطاقة السعودي خالد الفالح على قرار تعيين ياسر الرميان رئيسا لشركة "أرامكو".

وقال الفالح في تغريدة على "تويتر": "أهنئ أخي معالي ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو السعودية".

وأضاف أن "تلك الخطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام، متمنيا له كل التوفيق والنجاح".

ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية أصدرت قرارًا بتعيين ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، رئيسا لمجلس إدارة شركة أرامكو، ليحل محل وزير الطاقة خالد الفالح، وذلك في ظل استعداد شركة النفط الوطنية العملاقة لطرح عام أولي.

وتستعد أرامكو، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، لطرح أولي لما يصل إلى خمسة بالمئة بحلول 2020-2021. وبيع حصة في أرامكو حجر زاوية لخطة "رؤية 2030" الرامية لتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.