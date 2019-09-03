رد ناري من مرتضى على سيد عبد الحفيظ بعد سخريته من نجله

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هدد مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - بخطف سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالأهلي - من وسط ناديه بعد نكتة لاذعة أطلقها الأخير عن نجله .

وقال "مرتضى" في تصريحات تلفزيونية: "أحذرك من انصاري، سيتعدون عليك بالضرب ويخطفوك من قلب النادي الأهلي".

وأضاف :" لا تتحدث عن أسيادك ولا عن أولادي مجددًا، أمير مرتضى لا يتقاضى راتبه من الأهلي مثلك يا مرتزق، أمير مرتضى يصرف أمواله من جيبه الخاص متطوعًا حبًا في نادي الزمالك".

وتابع :" أطالب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بوقف سيد عبدالحفيظ عند حده".

وكان سيد عبدالحفيظ قد سخر من تصريحات أمير مرتضى منصور التي قالها فيها إنه يتمنى أن يعود الأهلي إلي مستواه قائلًا: "فكرني بالمسرحية والراجل اللي بيقول (شيلوه من فوقي لأموته)".

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