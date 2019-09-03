» يقتل زوجته بعد اعترافها بإقامة علاقة جنسية مع شابين في وقت واحد

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يقتل زوجته

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض العثور على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر بشقة في منطقة السيدة زينب.

وبالفحص، تبين العثور على جثة "فاطمة"، 23 سنة، ربة منزل، مصابة في الجمجمة وكسور بمختلف أنحاء الجسم، تم نقلها إلى المشرحة.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء الجريمة زوجها العرفي "أحمد" - 28 سنة - عامل رخام.

وبعد استئذان النيابة ، وإعداد بعض الأكمنة ، أمكن القبض على الزوج الذي كشف أنه تفاجأ بعودة زوجته في ساعة متأخرة من الليل ، وعند سؤالها عن أسباب هذا التصرف ، قالت إنها كانت برفقة شابين وأقامت معهما علاقة جنسية ، فاعتدى عليها بـ"شومة" حتى قتلها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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