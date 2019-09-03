» زوج ربة المنزل المنتحرة بحلوان يدلي باعترافات مثيرة

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سيدة تشعل النيران بنفسها

أدلى زوج السيدة التي أضرمت النيران بنفسها في منطقة 15 مايو باعترافات مثيرة أمام نيابة حلوان.

وقال الزوج "م.ف:" أمام النيابة : "منعت زوجتي من الخروج .. وتفاجأت بردة فعلها بعدما رأيتها تضرم النيران في نفسها .. كانت عوزاني أفسحها مرتين في الشهر .. هشتغل عشان ناكل ونعيش ولا أضيعها في الفسح؟".

وكانت كشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفاة أنها لربة منزل تبلغ من العمر 39 سنة توفت نتيحة إصابتها بتفحم كامل بالجسد نتجية سكب مادة شديدة الاشتعال على نفسها.

تلقت مباحث قسم شرطة 15 مايو، إخطارا من مستشفى قصر العيني، يفيد باستقبالها ربة منزل مصابة بحروق شديدة وتوفت قبل إسعافها، وبالانتقال والفحص، تبين نشوب مشادة كلامية بين المتوفية زوجها، بسبب منعها من الخروج، فقامت بتهديده بالانتحار، ثم غافلته وحاولت إلقاء نفسها من شرفة مسكنها لكنه تمكن من الإمساك بها وإنقاذها، وبعد مرور ساعة دخلت المطبخ أحضرت زجاجة تنر، وسكبتها على جسدها وأشعلت النار في نفسها، مما أسفر عن وفاتها.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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