توبيخ جديد من "آل الشيخ" لمجلس "الخطيب"

03 سبتمبر 2019 - 10:37 ص

تحدث تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن أزمة رانيا علوانى عضو مجلس إدارة الأهلى مع جماهير القلعة الحمراء.

ونشر "آل الشيخ" عبر "فيس بوك": "إلا صحيح مش الدنيا قامت على المحترم اللى اتصورت معاه فى السحور برمضان وعملوا جلسات وانعقادات هما فينهم دول على عضوة مجلس الإدارة اللى بتقول أنا ماخذتش زيهم".

وأضاف، بتقول ماخدتش زيهم، وأهانت الجمهور في حسابها الشخصي، مش دي إللي كانت بتصوركو سلفي وانتو بتضحكو، عارف ليه أنا نزلت البوست ده واللي قبله عشان أساعدك تبقى واديلك ذريعه وشماعه تعلق فيها أخطاءك".

واختتم ترك آل الشيخ، بنصحك نصيحة قول عندى شد عضلى فى أصباع رجلي اليمين الصغير وروح ألمانيا غير جو لغاية ما تهدى الأمور.. هى عادتك ولا هاتشتريها".