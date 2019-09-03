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جريمة بشعة.. قتل 8 تلاميذ بمدرسة ابتدائية

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المدرسة الابتدائية التي شهدت الهجوم الدامي
المدرسة الابتدائية التي شهدت الهجوم الدامي

متابعات - أمينة عبد العال

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في جريمة بشعة من نوعها، لقي 8 تلاميذ في مدرسة ابتدائية في محافظة هوباي في الصين، مصرعهم في أول يوم من العام الدراسي بهجوم نفذه رجل، لم تعرف دوافعه بعد.

وقالت السلطات المحلية، الثلاثاء، إن 8 تلاميذ قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح في قرية شاويانغبو بمحافظة هوبي وسط الصين، موضحة أن المأساة وقعت الاثنين، عندما فتحت المدارس أبوابها بعد نهاية العطلة الصيفية.

واعتقلت الشرطة المشتبه به في تنفيذ الهجوم الدامي، ووصفته بأنه رجل أعزب من القرية نفسها، وأنه في الأربعينيات من عمره، بحسب ما أوردت بلدية مدينة إنشي التي تتبع لها قرية شاويانغبو.

وحتى الآن، لم يعرف سبب الهجوم، أو دافع القاتل من هذا الهجوم الذي استهدف التلاميذ في المرحلة الابتدائية.

وقعت سلسلة حوادث في السنوات القليلة الماضية لمركبات تقل أطفال مدارس

وكانت معلومات أولية بشـأن الهجوم أفادت بمقتل التلاميذ طعنا، غير أن هذه المعلومات ما زالت غير مؤكدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف تلاميذ في المرحلة الابتدائية في الصين، ففي يونيو العام الماضي قتل تلميذان في المرحلة الابتدائية طعنا على يد رجل في مدينة شنغهاي.

وفي أبريل من العام الماضي أيضا، قتل 9 تلاميذ وأصيب العشرات في المرحلة المتوسطة في مقاطعة شانكسي شمال غربي الصين.

وقالت تقارير إن السبب وراء الهجوم هو تلميذ كان يسعى للثأر من عمليات التحرش به.


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