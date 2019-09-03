"الخطيب" يأمر بوقف لاعبين من الأهلي فورا

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تنس

قرر محمود الخطيب رئيس الأهلى، ترحيل كل من خالد عصر وعمر بدير لاعبى فريق تنس الطاولة المتواجد حاليًا بالمغرب للمشاركة فى البطولة العربية إلى القاهرة وإيقاف اللاعبين وإحالتهما للتحقيق وذلك نظرًا لإساءة كليهما للآخر أثناء مشادة كلامية بينهما بفندق الإقامة.

وكان رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي قد تلقى اتصالًا هاتفيًا من أشرف عبدالفتاح المدير الفنى للفريق بكل تفاصيل الواقعة ورفع مدير النشاط الرياضى الأمر إلى محمود الخطيب رئيس النادي والذي قرر على الفور ترحيل اللاعبين وحرمانهما من المشاركة فى البطولة ومثولهما للتحقيق للحفاظ على تقاليد الأهلى.


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