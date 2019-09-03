أول تعليق لتركي آل الشيخ على مدرب الأهلي الجديد

03 سبتمبر 2019 - 01:38 م

سخر ترك آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، من مجلس إدارة القلعة الحمراء بعد تعيين السويسري رينيه فايلر مديرًا فنيًا للفريق.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو عبر "فيس بوك" لـ طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط بالأهلي، وعلق قائلاً: "اقتنعت جدًا بالكلام خصوصاً إنه من شخص تجاوز الـ80 من عمره (ربنا يحفظه) بيعطينا عصارت الخبرة، عموما ياليت أيضًا يكون نفس المبدأ مطبق فى لجنة الاختيار لكى يتواكب أعمارهم مع الهدف".

وتحدث آل الشيخ عن فايلر قائلا: "أعرفه جيداً، فقد عُرض عليّ عندما كنت مسؤول عن الرياضة في بلدي لتدريب نادي الشباب، وفضل مسئولو الشباب وقتها التعاقد مع اسم أكبر، عمومًا كان وقتها سعره مليونا وثلاثمائة ألف يورو شاملة طاقمه التدريبي وكان لسه تارك بلجيكا، ما شاء الله المدربين بيزيد سعرهم كل ما قعدوا في البيت زيادة".