عالم أنساب يكشف مفاجأة عن "قريش"

03 سبتمبر 2019 - 02:08 م





أكد ضياء العنقاوي، عالم الأنساب، أن العرب اهتموا بعلم الأنساب منذ عصر الجاهلية ثم بعد دخول الإسلام، وأفضل العرب قريش لأنها قبيلة الرسول التي نزل بها القرآن، والإمامة والخلافة واستمرت الدولة الأموية والعباسية من قريش يحكموا العالم الإسلامي والفتوحات الإسلامية.



وأضاف "العنقاوي" في حواره ببرنامج "صباح الورد" على قناة "تن" ، أن الصين كتبت من آلاف السنين في علم الأنساب ثم الغرب أيضًا وهناك مراكز بحثية متقدمة ومعتمدة في الغرب.



أوضح أن هناك عدة مراحل لعلم النسب وضعها العلماء، وأن هناك 30 رجلاً من قريش حكموا مصر من قبل، من بينهم 16 من بني هاشم، وهو ما كتبته في مؤلفاتي.

