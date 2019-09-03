  • الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:01 م
بحث متقدم
إسراء غريب

سر ارتداء «إسراء غريب» فستان الزفاف في يومها الأخير

ضياء العنقاوي

عالم أنساب يكشف مفاجأة عن "قريش"

ريهام سعيد

على غرار ريهام سعيد.. فنانة شهيرة تهاجم البدينات

مرض السكري

الكلب يضبط الأنسولين.. معلومات مثيرة عن علاج «السكري»

الأمير الراحل سعود الفيصل

شاهد..سر بكاء سعود الفيصل بسبب موظف

ريني فايلر

أول تعليق لتركي آل الشيخ على مدرب الأهلي الجديد

الدفاعات السعودية

الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية في سماء نجران

فجر السعيد ومبارك

أول ظهور لفجر السعيد بعد مرضها: شكرًا عائلة "مبارك"

ميتشو

"ميتشو" ينقلب على «عبد العزيز» بجهاز الزمالك

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي

"بن راشد" يحذر الإماراتيين من هذا الأمر

عالم أنساب يكشف مفاجأة عن "قريش"

الصفحة الأخيرة

ضياء العنقاوي
ضياء العنقاوي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

والد ضحية بالوعة "الهرم" يكشف مفاجأة صادمة عن فريق الإنقاذ

#

نجل الملكة إليزابيث يكشف مفاجأة مدوية عن الملياردير المنتحر

#

زيدان يكشف مفاجأة عن "ميسي اليابان" و"خاميس"

#

كبير الأثريين يكشف مفاجأة عن اغتسال الفراعنة

الصين

تن

قريش

ضياء العنقاوي



أكد ضياء العنقاوي، عالم الأنساب، أن العرب اهتموا بعلم الأنساب منذ عصر الجاهلية ثم بعد دخول الإسلام، وأفضل العرب قريش لأنها قبيلة الرسول التي نزل بها القرآن، والإمامة والخلافة واستمرت الدولة الأموية والعباسية من قريش يحكموا العالم الإسلامي والفتوحات الإسلامية.

وأضاف "العنقاوي" في حواره ببرنامج "صباح الورد" على قناة "تن" ، أن الصين كتبت من آلاف السنين في علم الأنساب ثم الغرب أيضًا وهناك مراكز بحثية متقدمة ومعتمدة في الغرب.

أوضح أن هناك عدة مراحل لعلم النسب وضعها العلماء، وأن هناك 30 رجلاً من قريش حكموا مصر من قبل، من بينهم 16 من بني هاشم، وهو ما كتبته في مؤلفاتي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة لبنانية: أكبر غلطة فى حياتى زواجى من هذا الشخص
» عالم مصريات يكشف سر تشابه سوسن بدر مع نفرتيتي
» الكلب يضبط الأنسولين.. معلومات مثيرة عن علاج «السكري»
» "كوني بخير لأجلي" حملة توعية للمرأة السعودية
» مدير مدرسة يستعين بخبراء لطرد أرواح شريرة
» شيحة لـ "شعبة الأدوات المنزلية": "بطلوا تهريج"
» حفيدتا هيفاء وهبي تشعلان مواقع التواصل الاجتماعي
» قرار عاجل للسعودية عن الطلبة المغتربين
» شاهد.. إعلامية كويتية تستعرض مفاتنها في فيديو مثير
» اجتماع بـ «الجبلاية» لحسم رئيس لجنة المسابقات
» جريمة بشعة تهز الكويت.. شاب يذبح شقيقته

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح