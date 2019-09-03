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تصريحات صادمة لفنانة سعودية عن مشهد تقبيلها لزميلها

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اسيل عمران
اسيل عمران

متابعات - أمينة عبد العال

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أثارت الفنانة السعودية أسيل عمران، حالة من الجدل والاعتراض علي  مواقع التواصل الاجتماعي بتبريرها قيامها بتقبيل زميل لها ضمن مشهد تمثيلي من مسلسل "ماذا لو".

وقالت في لقاء أجري معها في حلقة من برنامج The Insider العربي الذي يعرض على شاشة قناة دبي إنه لا يمكن إرضاء الجميع من خلال الدراما.

وأضافت أن بعض المشاهدين قد يرون أن المشهد كان بارداً ويحتاج إلى إظهار الرومنسية بطريقة أكثر واقعية وأن آخرين قد يشيرون في المقابل إلى أنه لا يمكن تخطي الحدود في هذا الإطار.

وتابعت أن تقبيلها زميلها على رأسها كان مناسباً للمشهد وفي موقعه الصحيح. وفاجأت الجميع بالاعتراف بأن مشهد القبلة لم يكن مكتوباً في النص وأنها هي التي أضافته.

ولفتت إلى أن القبلة قد تعبر عما لا يمكن قوله بالكلام في معرض انفصال حبيبين بعد 6 سنوات من الارتباط، لافتة إلى أن ذلك اختصر الكثير من الكلمات والمشاعر.

وكشفت أيضاً أنها وزميلها الممثل بكيا بشكل جدي وعاشا الشخصيتين حتى النهاية. ويذكر أن انتشار المشهد عبر الحسابات المختلفة في وقت سابق عرض الفنانة لموجة واسعة من الانتقادات.

 

https://vod.alwatanvoice.com/video/6f7c315e3aad286d.mp4

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