» فرمان جديد من «ميتشو» قبل نهائي كأس مصر

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ميتشو

قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميلوتين سيرجوفيتش "ميتشو"، العودة للتدريبات صباح اليوم، وذلك بعد إعلان اتحاد الكرة موعد المباراة النهائية في بطولة كأس مصر.

وكشف اتحاد الكرة عن موعد المباراة النهائية بين الزمالك وبيراميدز، لتقام يوم الأحد المقبل 8 سبتمبر.

وكان ميتشو يرغب في إراحة لاعبيه عقب الفوز أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في نصف النهائي، إلا أنه تراجع بعدما تم كشف الستار عن موعد المباراة النهائية.

ويدرس الجهاز الفني للقلعة البيضاء في خوض معسكر مغلق قبل المباراة ،وذلك من أجل توفير مناخ مناسب للتركيز قبل اللقاء .

وتوج الزمالك ببطولة كأس مصر 26 مرة في تاريخه، فيما تأهل بيراميدز للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.


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