وعكة صحية مفاجئة.. وفاة فنان شهير بمستشفى الشيخ زايد

03 سبتمبر 2019 - 04:51 م

فجع الوسط الفني العربي عامة والمغربي خاصة، بوفاة الفنان و المسرحي محمد خدي بعد صراع مع المرض.

وكتب الممثل المغربي، محمد الشوبي على صفحته عبر "فيسبوك" : ” إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة انتقل الى رحمة الله الفنان المسرحي والتلفزيوني الصديق قيد حياته محمد خدي اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان”.

الممثل المغربي الراحل ، نقل قبل أشهر لمستشفى الشيخ زايد بالرباط بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

محمد خدي تميز بعدة أعمال تليفزيونية، وهو من أهم الرواد الذين تركوا بصمة خاصة في الفن المسرحي والدرامي والسينمائي المغربي، ولم تنحصر تجربته الفنية فقط في التمثيل، بل تجاوزته إلى الإخراج والتأليف المسرحي.

وعرف الفنان الراحل لدى الجمهور المغربي بمشاركته بصفة خاصة في مجموعة المسرحيات بالاضافة الى مشاركته في عدة أعمال تليفزيونية.

وكانت آخر أعمال الراحل مسرحية " على سبيل المثال" والتي قام باخراجها، وهي من تأليف الكوميدي محمد الجم وتشخيص فاطمة الزهراء أحرار وعبد الفتاح بغدادي.

وبرز إسم محمد خدي في مجال المسرح، حيث كان عضوا بفرقة المسرح المغربي "المعمورة"، وفرقة المسرح الوطني محمد الخامس. كما أشرف على الفرقة المسرحية "مسرح اليوم والغد" بمدينة سلا.

وبصم محمد خدي، أيضا، على حضور مهم على مستوى السينما، حيث جاور عمالقة السينما العالمية، كمشاركته في فيلم "الرسالة" إلى جانب أنطوني كوين، و"ميستر جونز" مع ريشار جير، في الفيلم التلفزيوني "القتل ليس مزاحا" لجون غلين.

كما يتوفر الراحل على رصيد غني يضم أزيد من عشر مسلسلات تلفزيونية وحوالي عشرين فيلما تلفزيونيا.

وتألق الفنان محمد خدي، أيضا، في عدد من المسلسلات التلفزيونية المغربية، أكسبته حب الجمهور، كان آخرها مسلسل "دار الغزلان".

كما شارك محمد خدي في أزيد من عشر مسلسلات إذاعية، و80 مسرحية توزعت بين الكوميديا، والدراما، والميلودراما.