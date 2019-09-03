  • الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:24 م
بحث متقدم
منتخب مصر

مفاجأة.. مدرب منتخب مصر القادم من «7 حروف»

الملك سلمان

الملك سلمان يكشف سرًا لأول مرة ويصدر أوامر ملكية جديدة

أرشيفية

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2019

بيراميدز

بيراميدز في ورطة قبل مواجهة الزمالك بنهائي الكأس

الافتاء

الإفتاء: الصلاة في مكبرات الصوت «حرام»

الرئيس الإيراني حسن روحاني

إيران تعلن رفضها التفاوض مع أمريكا

عروس تفضح نفسها قبل زفافها بدقائق

عروس تفضح نفسها قبل زفافها بدقائق.. هذا ما قالته

أرشيفية

تظاهرة لأنصار النظام المخلوع في السودان: «سنسد عين الشمس»

إسراء غريب

سر ارتداء «إسراء غريب» فستان الزفاف في يومها الأخير

ضياء العنقاوي

عالم أنساب يكشف مفاجأة عن "قريش"

وعكة صحية مفاجئة.. وفاة فنان شهير بمستشفى الشيخ زايد

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

إليسا تتبادل الحب مع فنان مصري شهير .. من هو؟

#

وفاة فنان شهير بعد صراع مع السرطان

#

بسكتة قلبية.. وفاة فنان كويتي شهير

#

وفاة فنان شاب شهير في حادث مروع

وفاة

فنان

الشيخ زايد

محمد خدي

فجع الوسط الفني العربي عامة والمغربي خاصة، بوفاة الفنان و المسرحي محمد خدي بعد صراع مع المرض.

وكتب الممثل المغربي، محمد الشوبي على صفحته عبر "فيسبوك" : ” إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة انتقل الى رحمة الله الفنان المسرحي والتلفزيوني الصديق قيد حياته محمد خدي اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان”.

الممثل المغربي الراحل ، نقل قبل أشهر لمستشفى الشيخ زايد بالرباط بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

محمد خدي تميز بعدة أعمال تليفزيونية، وهو من أهم الرواد الذين تركوا بصمة خاصة في الفن المسرحي والدرامي والسينمائي المغربي، ولم تنحصر تجربته الفنية فقط في التمثيل، بل تجاوزته إلى الإخراج والتأليف المسرحي.

وعرف الفنان الراحل لدى الجمهور المغربي بمشاركته بصفة خاصة في مجموعة المسرحيات بالاضافة الى مشاركته في عدة أعمال تليفزيونية.

وكانت آخر أعمال الراحل مسرحية " على سبيل المثال" والتي قام باخراجها، وهي من تأليف الكوميدي محمد الجم وتشخيص فاطمة الزهراء أحرار وعبد الفتاح بغدادي.

وبرز إسم محمد خدي في مجال المسرح، حيث كان عضوا بفرقة المسرح المغربي "المعمورة"، وفرقة المسرح الوطني محمد الخامس. كما أشرف على الفرقة المسرحية "مسرح اليوم والغد" بمدينة سلا.

وبصم محمد خدي، أيضا، على حضور مهم على مستوى السينما، حيث جاور عمالقة السينما العالمية، كمشاركته في فيلم "الرسالة" إلى جانب أنطوني كوين، و"ميستر جونز" مع ريشار جير، في الفيلم التلفزيوني "القتل ليس مزاحا" لجون غلين.

كما يتوفر الراحل على رصيد غني يضم أزيد من عشر مسلسلات تلفزيونية وحوالي عشرين فيلما تلفزيونيا.

وتألق الفنان محمد خدي، أيضا، في عدد من المسلسلات التلفزيونية المغربية، أكسبته حب الجمهور، كان آخرها مسلسل "دار الغزلان".

كما شارك محمد خدي في أزيد من عشر مسلسلات إذاعية، و80 مسرحية توزعت بين الكوميديا، والدراما، والميلودراما.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تحطم طائرة حربية روسية في إقليم ستافروبل
» فرمان جديد من «ميتشو» قبل نهائي كأس مصر
» بطل السنغال يُحدد موعد مباراته مع الزمالك
» فنانة لبنانية: أكبر غلطة فى حياتى زواجى من هذا الشخص
» عالم مصريات يكشف سر تشابه سوسن بدر مع نفرتيتي
» الكلب يضبط الأنسولين.. معلومات مثيرة عن علاج «السكري»
» "كوني بخير لأجلي" حملة توعية للمرأة السعودية
» مدير مدرسة يستعين بخبراء لطرد أرواح شريرة
» شيحة لـ "شعبة الأدوات المنزلية": "بطلوا تهريج"
» حفيدتا هيفاء وهبي تشعلان مواقع التواصل الاجتماعي
» قرار عاجل للسعودية عن الطلبة المغتربين

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:21 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح