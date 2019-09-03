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صورة صادمة لـ«رضوى الشربيني» قبل«الدايت»

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رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

محمد فضل- متابعات

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اعلامية

رضوي الشربيني

دايت

وزن زائد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة وصفوها بالصادمة للإعلامية رضوى الشربيني، قبل إنقاص وزنها وعمل "دايت"، وفيما سخر منها البعض، أشاد بها البعض الآخر واعتبر أنها كانت أجمل في الوزن الزائد.

فيما كشفت الشربيني خلال برنامجها "هي وبس"، عن الحمية الغذائية التي اعتمدتها خلال 15 أسبوعًا لإنقاص وزنها.

"رضوى" قالت إن نصائح طبيبها الدكتور أحمد عمر استشاري السمنة والتغذية العلاجية، باتباع هذه الحمية، السبيل الأول للتخلص من السمنة التي كنت تعاني منها، متابعة: "من ضمن هذه النصائح اقفلي بوقك لو عاوزه تخسي، وفعلًا نفذتها".

وإليك حمية رضوى الشربيني التي أفقدتها وزنها الزائد:

- وجبة الفطار:

يمكن التنوع بين الأطباق المذكورة على مدار الأسبوع، واختيار أحد الأطباق وتناولها يوميًا:

- 4 ملاعق فول دون سمنة أو زيت، أو بيضة مسلوقة، أو أومليت بملعقة فول، أو جبنة ملح خفيف وسلطة، أو شريحتي جنة فلامنك، أو شريحتي جنبة شيدر

يمكنك تطبيق أحد هذه الوجبات كوجبة رئيسة بشكل يومي، مع نصف رغيف بلدي وشاي بلبن أو قهوة بلعقة واحد فقط من السكر ويفضل بدونها، والابتعاد تمامًا عن الأملاح.

- وجبه الغداء:

اختيار أحد أنواع النشويات في الغداء: نصف رغيف أو 3 ملاعق أرز أبيض، أو 9 ملاعق أرز بني، أو 3 ملاعق مكرونة، أو 3 ملاعق مكرونة مسلوقة.

اللحوم في الغداء:

- شريحتا لحم مشوي مسلوق مخلي من الدهون، أو نصف دجاجة مشوية أو مسلوقة، أو 3 أسماك مشوية، أو 2 بيضة مسلوقة

الخضار لوجبة الغداء:

- سلطة خضراء أو خضار مسلوق بدون سمنة أو زيت أو 4 ملاعق خضار مسبك.

الفاكهة:

ثمرة فاكهة واحدة، يفضل البرتقال أو الكمثرى.

- العشاء:

- ربع رغيف بلدي وجبنة ملح خفيف مع سلطة، أو كوب زبادي لايت، أو 3 ثمرات من الفاكهة المتنوعة

السناكس:

- 10 أو 15 قطعة من المكسرات المنزوع الملح.

- الممنوعات:

جميع أنواع الحلويات والألبان والسوداني والمكسرات بالملح والمياه الغازية والبطاطا.

وكذلك: البطاطس المقلية، الفينو، اللانشون، البسطرمة، الجبنة الرومي، الجبنة النستو، البلح، التين، الشمام، العنب، القصب، المانجو، وجميع أنواع المخللات، وأيضا القلقاس والبسلة واللوبيا والفاصوليا البيضاء والعدس والترمس.



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