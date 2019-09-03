جماهير الأهلي تضع تركي آل الشيخ في مأزق

03 سبتمبر 2019 - 07:09 م

تصدرهاشتاج بعنوان «تركي_آل_الشيخ» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، حول تعاقد الأهلي المصري مع السويسري رينيه فايلر لتدريب الفريق.

وجاء الرد قويا من جماهير النادي الأهلي، خصوصا أن تصريحات «آل شيخ» حملت سخرية واضحة من مجلس إدارة الأهلي ولجنة التخطيط في الأهلي برئاسة طه إسماعيل.

ونستعرض ردود عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على كل التصريحات التي أدلى بها تركي آل الشيخ من البداية بخصوص المدرب السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلى الجديد.

نادي الشباب السعودي أعلن يوم 24 مايو 2018 التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر، واحتفي بحصوله على “أفضل مدرب في بلجيكا” بعد الفوز بالدوري والسوبر مع فريق أندرلخت عام 2017.

نادي الشباب السعودي

في اليوم التالي 25 مايو 2018، موقع “ترانسفير ماركت” نقلا عن وسائل إعلام سويسرية نفي رينيه فايلر الموافقة على تدريب الشباب السعودي.

بعدها وسائل إعلام محلية قالت إن “فايلر” فضل البقاء مع عائلته في سويسرا على المال في السعودية، وتولى تدريب لوزيرن السويسري، وخاض مع الفريق 26 مباراة فقط بداية من يوليو 2018 حتى الرحيل في فبراير الماضي بسبب خلافات مع إدارة الفريق السويسري.

نادي الشباب السعودي بعد فشله في الحصول على خدمات “فايلر”، أعلن التعاقد مع المدرب الروماني ماريوس سوموديكا لمدة موسمين لكنه أقاله بعد موسم واحد فقط لتحقيقه المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي وفشله في الوصول لدوري أبطال آسيا.

خسر الشباب برفقة المدرب الروماني فرصة حجز مقعد في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بعد خسارته في الجولة الأخيرة أمام الهلال 2-3، وانتصار الأهلي على الاتفاق، والذي فقد على إثره الفريق العاصمي فرصة المشاركة القارية لصالح نظيره الأهلي.

وسخر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، من تعاقد الأهلي المصري مع السويسري رينيه فايلر، لتدريب الفريق.

وأكد آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” أن فايلر، عرض عليه من قبل لتدريب الشباب السعودي، وأنه رفض ذلك.

وقال آل الشيخ، تعليقا علي فيديو لطه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط بالأهلي، يتحدث فيه عن فايلر: “اقتنعت جداً بالكلام خصوصاً أنه من شخص تجاوز الـ80 في عمره (ربنا يحفظه) بيعطينا عصارة الخبرة عموماً ياليت أيضاً يكون نفس المبدأ مطبق في لجنة الاختيار لكي يتواكب أعمارهم مع الهدف”.

وأضاف: “كنت أتمنى أن أرى سباليتي لو كان صحيحاً أنه وافق، علماً بأنه طلب مني راتبا يصل إلى 6 ملايين يورو، وهو الراتب الذي كان يتقاضاه بالحوافز في الإنتر عندما تفاوضت معه في فترة قريبة لإحدى المشاريع الرياضية لي، لكن هذا لا يمنع أن السويسري مدرب محترم رغم استمراره عاطلا لفترة طويلة وأعتقد أنه طور نفسه فيها “.

وواصل: "أعرفه جيداً فقد عرض علي عندما كنت مسؤولا عن الرياضة في بلدي لتدريب نادي الشباب، وفضل الشباب وقتها التعاقد مع اسم أكبر، عموماً كان وقتها سعره بمليون و300 ألف يورو شاملة طاقمه التدريبي وكان قد غادر بلجيكا مباشرة، ما شاء الله المدربين بيزيد سعرهم كل ماقعدوا في البيت زيادة".

يذكر أن تقارير أكدت أن الأهلي تعاقد مع فايلر مقابل 2.2 مليون يورو سنويا.

وفي تغريدة أخرى قال: “إلا صحيح مش الدنيا قامت على المحترم اللي اتصورت معاه في السحور برمضان (خالد الدرندلي) وعملوا جلسات وانعقادات هما فينهم دول على عضوة مجلس الإدارة اللي بتقول أنا لم أحصل على أي شيء مثلهم وأهانت الجمهور في حسابها الشخصي”.

وأضاف: “مش دي اللي كانت بتصوركو سلفي وانتو بتضحكوا، عارف ليه أنا نزلت البوست ده واللي قبله عشان أساعدك تبقى وأديلك ذريعة وشماعة تعلق عليها أخطائك، وبنصحك نصيحة قول عندي شد عضلي في أصبع رجلي اليمين الصغير وروح ألمانيا غير جو لغاية ما تهدى الأمور هي عادتك ولا هاتشتريها”.