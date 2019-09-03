» «محمد بن زايد» يدعو «حمدوك» لزيارة الإمارات

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ولي عهد أبو ظبي

حمدوك

تلقى رئيس وزراء الحكومة السودانية الانتقالية عبد الله حمدوك، دعوة إلى زيارة الإمارات، من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) إن حمدوك التقى بمكتبه، اليوم، السفير الإماراتي لدى الخرطوم حمد محمد الجنيبي، وبحث معه عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن السفير الإماراتي سلّم حمدوك رسالة خطية من محمد بن زايد تضمنت دعوة لزيارة الإمارات؛ لـ"تبادل وجهات النظر ومناقشة المصالح المشتركة التي تهم البلدين".

وفي 22 أغسطس الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

يشار أن أوساط سودانية عديدة تخشى من التفاف قوى إقليمية على مطالب الثورة وآمالهم في إنشاء دولة مدنية ديمقراطية، كما حدث في دول عربية أخرى.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير، من الرئاسة في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.


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