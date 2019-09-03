» القبض على شبكة شواذ بوسط البلد

03 سبتمبر 2019 - 08:13 م

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى إلقاء القبض على 7 شواذ داخل أحد الكافيهات بمنطقة وسط البلد، حيث كانوا يرتدون ملابس حريمي.

وأمرت نيابتا قصر النيل والأزبكية بحبس المتهمين.

البداية كانت بتلقي العميد أحمد طاهر، مدير إدارة النشاط الداخلى بمباحث الآداب، معلومات بوجود عدد من الشباب الشواذ يرتدون ملابس حريمى داخل كافيهات لاستقطاب راغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

وبالعرض على اللواء خالد عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، أمر بسرعة ضبطهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة أصدرت قرارها بحبس المتهمين.