  • الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:44 م
بحث متقدم
الطفلتين

تفاصيل مؤلمة.. قصة طفلتين قتلتهما والدتهما من أجل "الجنس"

الخطيب وابوتريكة

«الخطيب» و«أبوتريكة» ضمن أساطير كرة القدم عبر تاريخها

سعود الفيصل

الكشف عن سر بكاء الأمير سعود الفيصل في موسكو

قطر

مفاجأة جديدة بشأن بث تصفيات مونديال قطر

الملك سلمان

الملك سلمان يكشف سرًا لأول مرة ويصدر أوامر ملكية جديدة

الفنان أحمد فهمي

ممثل شهير يرد على انتقاد ملابسه: «معيش فلوس»

عروس تفضح نفسها قبل زفافها بدقائق

عروس تفضح نفسها قبل زفافها بدقائق.. هذا ما قالته

تركي ال الشيخ

جماهير الأهلي تضع تركي آل الشيخ في مأزق

أمير الكويت وأمير قطر

الكويت تعلن تضامنها مع قطر بهذه الطريقة

أرشيفية

إسقاط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه السعودية

الملابس الحريمي كشفتهم

القبض على شبكة شواذ بوسط البلد

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

القبض على صاحب هاشتاج#معتدى على فتاة بمكة

#

شاهد.. أول فيديو لاقتحام "السبكي" موقع صدى البلد

#

ضبط شخص اخترق حساب سيدة بفيس بوك

#

سقوط شبكة لممارسة الدعارة بالمنوفية

وسط البلد

كافيه

شواذ

شذوذ

ضبط شواذ

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى إلقاء القبض على 7 شواذ داخل أحد الكافيهات بمنطقة وسط البلد، حيث كانوا يرتدون ملابس حريمي.

وأمرت نيابتا قصر النيل والأزبكية بحبس المتهمين.

البداية كانت بتلقي العميد أحمد طاهر، مدير إدارة النشاط الداخلى بمباحث الآداب، معلومات بوجود عدد من الشباب الشواذ يرتدون ملابس حريمى داخل كافيهات لاستقطاب راغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

وبالعرض على اللواء خالد عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، أمر بسرعة ضبطهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة أصدرت قرارها بحبس المتهمين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. الإسماعيلي يضم حارس الزمالك 5 سنوات
» إسقاط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه السعودية
» أول قرار لـ«صلاح» بعد إلغاء معسكر المنتخب
» القبض على شبكة شواذ بوسط البلد
» صورة.. «كهربا» يُهدد مرتضى منصور
» معلومات عن أول مدرسة لصناعة المجوهرات بمصر
» أحمد الفيشاوي يتراجع عن عدم تنفيذ وصية والده
» صورة.. قطر تزيل الستار عن شعار مونديال 2022
» المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة عن مضبوطات مخرج شهير
» «محمد بن زايد» يدعو «حمدوك» لزيارة الإمارات
» الهند تتراجع عن إجراءاتها العقابية بشأن كشمير

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:12 ص

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح