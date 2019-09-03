الكويت تعلن تضامنها مع قطر بهذه الطريقة

03 سبتمبر 2019 - 08:25 م

أنارت الكويت أبراجها وعدد كبير من معالمها الرئيسية، بشعار مونديال قطر2022، وذلك بعد أن أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث الكويتية، أنه سيتم إطلاق الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022» مساء اليوم، وذلك ضمن حملة رقمية على مستوى العالم، يصحبها عرض الشعار على واجهات معالم بارزة في قطر و23 دولة حول العالم، إلى جانب عرضه على شاشات عملاقة في عدد من العواصم العالمية بشكل متزامن.

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، في بيان لها، إنه سيتم الكشف عن شعار المونديال بعرضه على واجهات أبنية ومعالم رئيسية في الكويت (أبراج الكويت)، والدوحة (المسرح الروماني بكتارا، سوق واقف، فندق الشيراتون، برج الشعلة)، ومسقط (دار الأوبرا)، وبيروت (صخرة الروشة)، وعمان (فندق الرويال)، والجزائر (دار الأوبرا)، وتونس (مدينة الحمامات)، والرباط (كورنيش الرباط)، والعراق (برج بغداد، ساحة التحرير).

كما أعلنت اللجنة أن شعار كأس العالم سيعرض أيضا على شاشات عملاقة في عدد من دول العالم، حيث اختير من الأميركتين، الولايات المتحدة الأميركية في تايمز سكوير، وبرودواي، وبين شارعي 44 و45، ونيويورك، والأرجنتين في جنرال باز واي 15 دي أغوستو، وبوينس آيرس، والبرازيل في ميترو دوميناشن سي ستايشن، وساو باولو، وتشيلي في إيه في كينيدي، وبادريه هورتادو، وسانتييغو، والمكسيك في شارع برينسيبال، ومكسيكو سيتي.

وسيعرض في أوروبا بإنجلترا في لندن ويستفيلد ستراتفورد سيتي، وفور ديالز، وويستفيلد سكوير، وويستفيلد، وفرنسا في جريه دو نورد، وباريس، وألمانيا في محطة برلين للقطارات، وإيطاليا سيعرض الشعار في سيمبيون، وأكرو ديه لا باس، وميلانو، وإسبانيا في مدريد، وكاياو، وروسيا في نوفيه أربات 2، وموسكو.

كما سيعرض شعار المونديال في تركيا عبر الشاشات العملاقة في كل من يلدز، وزوهاراتبابا، وباتشيسير كيسم، وتاسديلين، ومعمار سنان، وكافيرجا، وهارباي، ومركز، وبرباروس، وليفازيم، والهند في تقاطع أبولناث، ومومباي، وكوريا الجنوبية في كويكس كراون، وسيئول، وجنوب أفريقيا في شارع أليس، وساندتون، وجوهانسبرغ.

الى ذلك، كشف الجهاز الفني لمنتخب قطر بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز عن قائمة العنابي التي ضمت 24 لاعبا استعدادا لخوض مباراتي أفغانستان والهند ضمن التصفيات المشتركة لكأس العالم قطر 2022، وكأس أمم آسيا الصين 2023، التي ستقام يومي 5 و10 سبتمبر الجاري على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، حيث ضمت القائمة كلا من: مشعل برشم، وسعد الدوسري، وبيدرو ميغيل، وسالم الهاجري، وطارق سلمان، وعبدالكريم حسن، وبوعلام خوخي، وحسن الهيدوس، وأكرم عفيف، وعبدالعزيز الأنصاري، وهاشم علي (السد)، بسام الراوي، وعاصم مادبو، والمعز علي، وكريم بوضياف، وعلي عفيف، ومحمد البكري (الدحيل)، ويوسف عبدالرزاق، ومصعب خضر، وأحمد فتحي (العربي)، والمهدي علي، وأحمد علاء الدين (الغرافة)، وعبدالعزيز حاتم (الريان)، وعبدالله عبدالسلام (الأهلي).

ويلعب المنتخب القطري في المجموعة الخامسة التي تضم معه منتخبات بنغلاديش وسلطنة عمان والهند وأفغانستان، ويسعى إلى تصدر هذه المجموعة من أجل التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في حين أنه سيشارك في كأس العالم 2022 بحكم استضافة قطر للمونديال.