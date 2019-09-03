الاتحاد التونسي يحسم موقف ثنائي الزمالك من نهائي الكأس

03 سبتمبر 2019 - 08:36 م

وافق الاتحاد التونسي لكرة القدم على طلب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بالسماح لنجمي منتخب نسور قرطاج حمدي النقاز وفرجاني ساسي، للمشاركة مع الأبيض أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر والمقرر إقامته مساء الأحد المقبل.

ونشر الاتحاد التونسي بيانًا جاء نصه كالآتي:

"بطلب من نادي الزمالك المصري وبعد التشاور مع الاطار الفني للمنتخب التونسي استجابت الجامعة التونسية لكرة القدم ومنحت ترخيصا استثنائيا لكل من الفرجاني ساسي و حمدي النقاز للبقاء مع ناديهما في مصر لخوض لقاء الدور النهائي لكأس مصر ضد فريق بيراميدز يوم الأحد 8 سبتمبر 2019".

وكان من المقرر أن يلتحق النقاز وساسي بقائمة منتخب تونس لمباراتي ساحل العاج وموريتانيا، قبل أن يسمح لهما اتحاد نسور قرطاج بالمشاركة مع الزمالك في نهائي كأس مصر وعدم المشاركة مع المنتخب التونسي.

يذكر أن الزمالك قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0، فيما تأهل بيراميدز بعد الفوز على بتروجت بهدفين دون مقابل.