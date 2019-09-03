«الخطيب» و«أبوتريكة» ضمن أساطير كرة القدم عبر تاريخها

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تواجد الثنائي المصري محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد أبو تريكة، ضمن أساطير كرة القدم عبر تاريخها، وذلك حسبما كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصائيات «IFFHS».

ويعد الثنائي محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة من أعظم لاعبي كرة القدم في مصر عبر تاريخها، حيث حقق الثنائي العديد من البطولات والإنجازات الفردية سواء مع المنتخب المصري أو مع النادي الأهلي.

وضمت القائمة العديد من الأساطير في عالم الساحرة المستديرة، وأبرزهم البرازيلين بيليه وزيكو ورونالدو، والأرجنتينيين مارادونا ودي ستيفانو.

كما تواجد في القائمة الثنائي الألماني فرانس بيكنباور وجيرد مولر، والأسطورة الهولندية يوهان كرويف.

وجاءت قائمة الـ48 لاعبا كالتالي:

- من البرازيل: بيليه، زيكو، غاريتشا، رونالدو.

- من ألمانيا: بيكنباور، جيرد مولر، لوثار ماتياس.

- من هولندا: يوهان كرويف، ماركو فان باستن، رود جوليت أون.

- من إنجلترا: بوبي، ديفيد بيكهام، ستانلي ماثيوز.

- من الأرجنتين: دييغو مارادونا، ألفريدو ستيفانو دي ستيفانو.

- من الصين: هاو هايدونغ وسون جيهاي.

- من مصر: محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة.

- من فرنسا: ميشيل بلاتيني وزين الدين زيدان.

- من المكسيك: أنطونيو كارباخال وسانشيز.

- من البرتغال: أوزيبيو ولويس فيجو.

- من إيطاليا: دينو زوف وروبيرتو باجيو.

- من الجزائر: رابح ماجر.

- من الكاميرون: روجر ميلا.

- من المجر: فيرينك بوشكاش.

- من الهند: بوتيا.

- من إيران: علي دائي.

- من اليابان: هيديتوشي ناكاتا.

- من كوريا الجنوبية: تسشا بوم.

- من الكويت: جاسم يعقوب سلطان البصارة.

- من نيوزيلندا: وينتون آلان.

- من نيجيريا: كانو.

- من باراغواي: شيلافيرت.

- من روسيا: ليف ياشين.

- من السعودية: ماجد عبد الله.

- من إسبانيا: باكو.

- من تركيا: هاكان شكور.

- من أوكرانيا: أوله فولوديميروفيتش بلوخين.

- من أوروغواي: بيبي.

- من الولايات المتحدة الأمريكية: لاندون دونوفان.

- من جنوب إفريقيا: لوكاس راديبي.

- من ويلز: ريان جيجز.


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