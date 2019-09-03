» إسقاط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه السعودية

03 سبتمبر 2019 - 09:32 م

أعلن التحالف العربي، مساء الثلاثاء، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من محافظة عمران اليمنية باتجاه السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه جرى اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيّرة أطلقها الحوثيون من عمران، باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط (جنوبي المملكة).

وأوضح أن "التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والمناطق المدنية".

وذكر أن "المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرا من الحوثيين هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها وعتادها ومعداتها".