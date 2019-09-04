» فنانة شهيرة: هذه حقيقة طلب الرسول الزواج مني في المنام

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أبدت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي امتعاضها الشديد من مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن معلومات مغلوطة عنها.

وقالت "عبير" في مداخلة مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" : "فوجئت بفيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يضع صورًا للراقصة هندية على أنها صوري الشخصية ويروج العديد من المعلومات المغلوطة عني ".

وتابعت: "الفيديو سخيف وناشره شخص مريض وحاولت التواصل مع القناة لوقف نشره لكن فوجئت بأن صاحبها يقيم خارج مصر ، والغريب أنه كتب بأنني ارتديت الحجاب واعتزلت بعدما أتاني الرسول في المنام وقال إنه سيتزوجني في الجنة وهذا غير حقيقي".

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