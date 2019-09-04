» تصريحات مفاجئة من معلول عن رينيه فايلر: ياريت متحصلش مشاكل بيني وبينه

04 سبتمبر 2019 - 07:45 ص

أكد علي معلول - الظهير الأيسر للنادي الأهلي - عدم خوفه من اضطاد المدير الفني الجديد للفريق رينيه فايلر له .



وقال "معلول" في تصريحات لبرنامج "foot 24" التونسي: "لم أقابل فايلر حتى الآن لكني لست قلقا".



وعُرف "فايلر" باضطهاد اللاعبين التوانسة في جميع الفرق التي دربها وعلى رأسهم أندرلخت البلجيكي ، ليرد معلول على تلك المسألة قائلا: "لا تقلقني، كل شخص مسؤول عن نفسه، الفيصل هو مستواي داخل الملعب، وأتمنى ألا تحدث أي مشاكل"

