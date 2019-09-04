» تصريحات مفاجئة من معلول عن رينيه فايلر: ياريت متحصلش مشاكل بيني وبينه

أحمد عادل شعبان
أكد علي معلول - الظهير الأيسر للنادي الأهلي - عدم خوفه من اضطاد المدير الفني الجديد للفريق رينيه فايلر له .
وقال "معلول" في تصريحات لبرنامج "foot 24" التونسي: "لم أقابل فايلر حتى الآن لكني لست قلقا".
وعُرف "فايلر" باضطهاد اللاعبين التوانسة في جميع الفرق التي دربها وعلى رأسهم أندرلخت البلجيكي ، ليرد معلول على تلك المسألة قائلا: "لا تقلقني، كل شخص مسؤول عن نفسه، الفيصل هو مستواي داخل الملعب، وأتمنى ألا تحدث أي مشاكل"
ظهر11:59 ص
فجر
04:12
شروق
05:37
ظهر
11:59
عصر
15:33
مغرب
18:20
عشاء
19:50