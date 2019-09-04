  • الأربعاء 04 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:09 م
بحث متقدم
الدكتور أحمد كريمة

«كريمة» يثير الجدل مجددًا: المنتحر ليس كافرًٍا

الكويت

رسميا.. الكويت ترد على العراق: "هذا حقنا السيادي"

دار الإفتاء المصرية

أول تعليق من "الإفتاء" على عملية تجميد البويضات

ارشيف

حرس الحدود: احباط تسلل 217 فردًا وضبط 2 قاذف آر بى جى

مطار القاهرة

إيقاف سعودي فى مطار القاهرة.. والسبب «ماء زمزم»

خالد الغندور

"الغندور" يطالب الأهلى بأمر غريب على الهواء

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح

فيديو مثير يتسبب في إيقاف مسئول كبير بالكويت

الدكتور الإسلامي مبروك عطية

اللى يسافر عشان طلبات مراته مجاهد في سبيل الله

بن سلمان

روسيا تتاخذ هذا الأمر مع الملك سلمان وولي عهده

كهربا

رسالة مؤثرة من "كهربا" لوالدته على الهواء

فيديو مثير يتسبب في إيقاف مسئول كبير بالكويت

عرب وعالم

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

شاهد.. إعلامية كويتية تستعرض مفاتنها في فيديو مثير

#

ميانمار تدرس تجنيس مسلمي الروهينجا

#

هبوط مثير لطائرة يونانية

#

قطع الكهرباء والمياه عمن يرفض دفع نفقة المطلقة

الكويت

مواقع التواصل

أمن الدولة

تسبب مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في إيقاف مسئول أمني كبير في الكويت.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح قرارًا بإيقاف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ مبارك سالم العلي عن العمل، دون أن يكشف أسباب القرار.

وربط عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بين قرار وزير الداخلية الكويتي، ومقطع مصور ظهر فيه العلي قبل أيام في أحد شوارع لندن.

ونشر حساب "تفتيش الكويت" الإخباري على "تويتر" مقطع فيديو للعلي بصحبة رجل الأعمال ومرشح الدائرة الانتخابية الرابعة فهد غشام البصمان في العاصمة البريطانية، أثناء قيادتهما سيارة فارهة في شارع سلون، بينما يتسابق المارة على التقاط صور لهم وللسيارة.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن سبب التوقيف هو التصرفات "الاستعراضية" التي قام العلي وغشام في لندن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» اختفاء رفات ساحرة من قبرها.. القصة الكاملة
» ارتفاع مفاجئ بأسعار الذهب
» "الإفتاء": الطلاق في هذه الحالة حرام شرعًا
» تشكيل لجنة قانونية لدراسة تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية
» حلا شيحة ترقص بفستان مثير في الساحل
» الوزراء: تركيب أجهزة GPS بجميع أتوبيسات النقل العام
» رجل يعض زوجته حتى الموت
» حرمان لاعب الهلال السعودى من منتخب بلاده
» معركة دامية بـ"الساحل".. والسبب "مايوه ساخن"
» شاب يقتل 5 من أسرته ويسلم نفسه للشرطة
» تحذير شديد اللهجة من "مرتضى" لـ "كهربا"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح