» مسئول: "هولاء الطلاب هيتعينوا قبل ما يتخرجوا"

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الإبراشي

أون إي

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مدرسة تعليم صناعة المجوهرات



قال مصطفى نصار، رئيس مجلس إدارة إيجيبت جولد للذهب والمجوهرات، إن صناعة المجوهرات نادرة، وفي حاجة لعمالة كثيفة، لافتَا إلى أن صناعة المجوهرات في حاجة لعنصر نسائي أكبر من الرجال، ولذلك تعداد أول دفعة في مدرسة صناعة المجوهرات الذي تم أعدادها بالتعاون مع وزارة التعليم، تم تحديده بـ 175 بنتا، و25 ولدا.

وأضاف "نصار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، ألمذاع على فضائية "أون إي"، أن الطلاب في مدرسة صناعة المجوهرات الجديدة سيتم تعينهم قبل تخرجهم، لافتَا إلى أن هناك عددا كبيرا من الطلاب تقدموا للدراسة في هذه المدرسية، حيث تجاوز المتقدين للالتحاق بالمدرسة الـ2000 طالب.

 وتابع، أن المدربين في هذه المدرسة أجانب من 16 جنسية، لافتَا إلى أن الفنيين فهذا المجال مطلوبين جدًا للعمل سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.

ووقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع شركة إيجيبت جولد لإنشاء أول مدرسة فنية متخصصة في صناعة المجوهرات والحلي في مصر.

وقال "شوقي"، على هامش توقيع البروتوكول بديوان عام الوزارة، الثلاثاء، إن التعليم الفني يحظى بنفس اهتمام التعليم، وهناك اتجاه للتركيز على مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تم إنشاء 10 مدارس، بهدف تغير وجهة نظر المجتمع للتعليم الفني لمواكبة أحدث نظم التعليم في العالم.

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