» ابنة هيفاء وهبي بفستان الزفاف.. لهذا السبب

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هيفاء وهبي

فستان الزفاف

زينب فياض

ظهرت ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، زينب فياض، وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض على صفحتها الشخصية على إنستجرام.

ونشرت زينب فياض، صورة جديدة على صفحتها في "إنستجرام"، وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض.

وكشف تعليقها على المنشور، أن زينب كانت تجرب الفستان الذي صممته صديقتها حيث قالت: "ما عندي كلمة توصف جمال وروعة الفستان"، وقالت :"إن هذا الفستان هو فستان أحلامها".

وحصدت الصورة آلاف اللايكات، حيث بدا أن زينب ارتدت الفستان الأبيض، وخضعت لجلسة تصوير للترويج لمصممة أزياء هي صديقتها وتدعى نورا العبد الله.


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