» عقوبة غير مسبوقة لمعلم كويتي تحرش بأحد طلابه

في أول حكم من نوعه قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس معلم كويتي مدى الحياة؛ بعد أن أدانته بالتحرش بأحد طلابه.

الحكم صدر على الرغم من إسقاط أسرة المجني عليه حقها في الدعوى، بعدما اعتبرت المحكمة أن "القضية خطيرة وغير أخلاقية، ولا علاج لها سوى الردع بأقصى عقوبة، وهي الحبس مدى الحياة، حتى لو حصل الجاني على تنازل من المجني عليه".

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر مطلع، إن "شذوذ المعلم لم يجرِ اكتشافه داخل الحرم التعليمي الذي يعمل به، لكنه كان يحصل على حسابات بعض الطلبة في "سناب شات"، ويقوم بمراسلتهم في الـ"دايركت" بعد انتهاء الدوام في المدرسة، وكان يرسل صورا خادشة للحياء".

وأضاف المصدر: "استطاع المعلم أن يواعد أحد طلبته (المجني عليه)، حيث قام بالتحرّش به ولم يرتكب ما ينوي القيام به بالشكل الكامل، لكن القانون يعتبر أي نوع من أنواع التحرّش بمنزلة هتك عرض".

واستدرك بالقول: "اعتبرت المحكمة هذا المعلم على درجة عالية من الخطورة على باقي الطلبة، ولهذا السبب تصدّت للقضية، وقضت بأقصى أنواع العقوبات بحقّه، فبدلاً من أن يكون رسولاً في العلم، كان شيطانًا".

وعلّق قانونيون على الحكم بالقول: إن "الحكم جاء صحيحًا ومطمئنًا للجميع، حتى الذين ليست لهم علاقة بالقضية، لأن أولياء الأمور بحاجة إلى طرد أي شكل من أشكال الشذوذ داخل المدارس، ففي الوقت الذي ندعو فيه إلى محاربة أي مظاهر السلوك السيّئ بين الطلبة، نجد المربي هو من يسبّب الانحراف".

ووصفوه بأنه "ذئب بشري" وجوده خطر على باقي الطلبة"، وقالوا إن "المحكمة اطمأنت إلى أدلة الاتهام من دون الأخذ بالتنازل لإدراكها جيدًا حجم هذه الخطورة".

واعتبرت المحكمة في حيثيات الحكم، ما اقترفه المعلم "واحدة من أخطر الجرائم التي تصبّ في خانة انتهاك براءة الصغار والإخلال بدور المعلم".