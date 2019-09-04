» نتائج التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر

04 سبتمبر 2019 - 05:30 م

شهدت مباريات الدور التمهيدي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في دولة قطر 2022، سقوط المنتخبات التي خاضت مباريات الذهاب على أرضها.

المباراة الأولى والتي جمعت منتخبي ناميبيا وإريتريا، انتهت بفوز المحاربين الشجعان ناميبيا كما يلقبون بنتيجة 2 – 1، في المباراة التي ادارها تحكيمًا محمد علي موسى من النيجر.

تقدم منتخب ناميبيا بهدف أول في الدقيقة 50 بأقدام لاعبه بيتر شالوليلي، وجاء الهدف للضيوف عن طريق النيران الصديقة في الدقيقة 58، وقلص منتخب إريتريا النتيجة بهدف في الدقيقة 65.

وفي المباراة الثانية التي إدارها الحكم الدولي محمد معروف بين منتخبي إثيوبيا وليسوتو انتهت بالتعادل السلبي.

وشهد اللقاء إشهار محمد معروف 4 بطاقات صفراء بواقع 3 كروت للاعبي منتخب ليسوتو، وبطاقة صفراء واحدة لأوميد أوكري مهاجم منتخب إثيوبيا وفريق سموحة السكندري في الدقيقة 78.

في المقابل انتهت مباراة بوروندي أمام منتخب تنزانيا بالتعادل الإيجابي 1 – 1.

تقدم أصحاب الأرض منتخب بهدف أول في الدقيقة 82 سجله سيدريك أميسي، وتعادل لمنتخب تنزانيا اللاعب مبوانا ساماتا بالدقيقة 86.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين منتخب ناميبيا وإريتريا يوم 10 من شهر سبتبمر الجاري، في حين تقام مباراتي إثيوبيا وليسوتو، ولقاء بوروندي أمام تنزانيا يوم 8 من نفس الشهر.