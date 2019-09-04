» «الخطيب» يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت

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حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى، على دعم لاعبي الفريق الأحمر على هامش المران المقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك لدعم الفريق قبل مواجهة بطل غينيا المرتقبة.

فى الوقت الذي عقد فيه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران، بينما أدى اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية قبل خوض تدريبات الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

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