» قيمة انتقال «كهربا» إلى الأهلي

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المصريون

الاهلى

كهربا

بات انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق وديسبورتيفو أفيس البرتغالى الحالي أمرًا شبه مؤكد، بعد التصريحات التلفزيونية التى أدلى بها أمس الثلاثاء.

كهربا كشف النقاب للمرة الأولى عقب أزمته مع الزمالك عن مستقبله، موضحًا أن انتقاله للنادي البرتغالي لا يعدو سوى خطوة انتقالية في مشواره الكروي.

وأوضح كهربا في تصريحات تلفزيونية أمس، أنه سيُحدد مستقبله الكروي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هناك شرطا جزائيا ضعيفا في عقده مع النادي البرتغالي حتى يرحل للنادي الذى يختاره في يناير المقبل دون مشاكل أو ضغوط.

ولم يُفصح نجم الزمالك السابق عن قيمة الشرط الجزائي في عقده مع نادي أفيس البرتغالي لكن مصادر مُقرّبة من اللاعب أكدت أن الشرط الجزائي تبلغ قيمته 150 ألف دولار.

وغازل كهربا، جمهور الأهلي، قائلاً: جمهور الأهلى على رأسي وبحبهم، لم ألعب معهم ولا سجلت أهداف معهم، ولكن بشكرهم على الدعم، وأنهم واقفين فى ضهرى والخير جاي".

وشبه كهربا جمهور الأهلى بـ"عضلاته" خاصة بعد دعمه والوقوف بجانبه فى أزمته الأخيرة مع مشجع زملكاوى على موقع "فيسبوك".

وأكد كهربا أن رحيله عن الزمالك جاء بعد انتهاء مدة تعاقده مع القلعة البيضاء فى 30 يونيو الماضى، موضحاً أنه رفض الاستمرار فى الزمالك نظرًا لعدم حصوله على كثير من مستحقاته المالية، مؤكدًا أنه لن يحصل عليها، ورغم ذلك لن يلجأ لشكوى الزمالك، مشيرًا إلى أن أزمته كانت بسبب تعرضه للإيذاء من شخصين داخل النادى، لافتًا إلى أن مشكلته لم تكن فى الزمالك بشكل عام.

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