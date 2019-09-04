  • الأربعاء 04 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:51 م
بحث متقدم
صورة من الحريق

بالفيديو.. حريق ضخم يلتهم 100 مركب بميناء إماراتي

أرشيفية

«تجميد البويضات».. هل يكون الحل للعوانس؟

البشير

السودان يشتعل.. اعتقال مسئولين بارزين في نظام البشير

أرشيفية

خادمة برخصة.. القانون ينظم العمل في البيوت

ماسبيرو

تفاصيل الحرب التي يخوضها «ماسبيرو» ضد قنوات الإخوان

محمد صلاح

نجم آرسنال يفجر مفاجأة عن «صلاح» و«ماني» والحذاء الذهبي

علم السعودية

قرار سعودي مفاجئ لتسهيل دخول المملكة

أرشيفية

فنانون اعتزلوا وعادوا من جديد.. «تنزل المرة دي»

أرشيفية

"الإفتاء" تصدم الشيعة في ذكرى عاشوراء

الغنام رفقة شقيقه

حياة سعودي تنقلب رأسًا على عقب بعد وفاة شقيقه

والنيابة تحبس المتهم..

فتاة تنجو من الاغتصاب بمعجزة في الشرقية

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

أخبار متعلقة
#

كوريا الشمالية تطلق مقذوفين مجهولي النوع

#

شاهد.. فتاة تقتحم السفارة السعودية في واشنطن

#

شاهد.. موقف بطولي لإنقاذ طفلة من الغرق

#

فتاة تنتحر بإلقاء نفسها من النافذة في الجيزة

اغتصاب

فتاة

الشرقية

النيابة

الزراعات

نجت فتاة بمعجزة من جريمة اغتصاب كادت تتعرض لها أثناء سيرها بجوار الزراعات بمحافظة الشرقية، في حين قررت النيابة حبس الشاب.

البداية كانت بمرور فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا بجوار أحد الحقول، وعند سيرها أمام أحد الشباب جرها للزراعات بعد أن أعطاها الأمان للمرور، ثم حاول اغتصابها إلا أنها نجحت في مقاومته ونجت بأعجوبة.

وقررت نيابة مركز الزقازيق بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامى العالم لنيابات جنوب الشرقية اليم الأربعاء، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "م. ع"، عامل من عزبة تابعة لقرية طاروط دائرة مركز الزقازيق، يتهم فيه شاب بخطف نجلته الطفلة "أ" والتي لم تتجاوز 15 عامًا، أثناء توجهها لأخذ درس بقرية كفر جمعة.

وتبين أنه أثناء مرور الطفلة وجدت شابًا في الطريق فبدا عليها القلق، فأمرها أن تمر دون خوف، وأثناء مرورها جذبها إلى داخل الزراعات، بمنطقة مزروعة بمحصول الذرة، وحاول اغتصابها لكن الطفلة قاومته، فوجه ضربات مبرحة لها بالعين والوجه.

وتمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق من تحديد هوية المتهم وتبين أنه "ج. ال. ش" 16 سنة، وتم القبض عليه وتحرير المحضر رقم 38364 جنح مركز الزقازيق لسنة 2019.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» قصة طريفة وراء تدريب «ميشيل» لحراس الأهلي
» حياة سعودي تنقلب رأسًا على عقب بعد وفاة شقيقه
» بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 في حادث تصادم بالمنيا
» فتاة تنجو من الاغتصاب بمعجزة في الشرقية
» قيمة انتقال «كهربا» إلى الأهلي
» برلماني «يغسل جونسون» بسبب المسلملت.. وتصفيق حار من الأعضاء
» «ميتشو» ينقل تدريبات الزمالك لـ«بتروسبورت»
» جنايات الجيزة تبرئ رئيس حي الدقي من قضية الرشوة
» «الخطيب» يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت
» «الإداري» يقضي باستمرار استخدام «التابلت»
» نتائج التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:12 ص

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح