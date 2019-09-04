قرار سعودي مفاجئ لتسهيل دخول المملكة

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تأشيرات فورية

تأشيرة السعودية

أعلنت السلطات السعودية عن إطلاق خدمة لتسهيل دخول أراضي المملكة بطريقة غير مسبوقة، تختصر الإجراءات التي كانت تتم خلال 8 أشهر فورًا.

وأطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة التأشيرات الفورية عبر "منصة قوى" الإلكترونية.

وتمكن هذه الخدمة منشآت القطاع الخاص المحققة بنسب توطين مرتفعة والملتزمة بأنظمة الوزارة من طلب وإصدار التأشيرات الفورية بدلا من رحلة الاستقدام الطويلة كما كان سابقا بعد "الإعلان الوظيفى، ومساحة المنشأة، وحجم التعاقدات".

 تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالسعودية، حيث أشار المستشار العمالي عثمان رمضان إلى أن هذه الخدمة تهدف إلي تحقيق نمو كبير في معدلات التوطين، وذلك من خلال "التوطين مقابل الاستقدام الفورى"، كما يمكن لصاحب العمل الحصول على أى عدد تأشيرات فى حالة ارتفاع نسبة التوطين فى منشآتها ودون الحصول على تأييد من الجهات الأخرى بعدد العمالة التي يحتاجها.

وتتفق هذه الخدمة مع مساعى وزارة العمل بالمملكة في تطوير آليات التوطين ، وبناء الشراكات المهنية  مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتسهيل الخدمات والإجراءات التي يحتاجون إليها وذلك بما يخدم احتياجات السوق ويجعله ركنا أساسيا في ازدهار الاقتصاد الوطني وبيئة خصبة للمستثمرين و الباحثين عن عمل.

وحددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية شروط الحصول علي الخدمة، بحيث تكون المنشأة قائمة، ونطاقها أخضر متوسط 13 أسبوعاً متتالية أو 26 أسبوعاً متقطعة خلال العام، ورخصة العمل سارية، والالتزام ببرنامج حماية الأجور بالمملكة، ويهدف ذلك عمل نقلة نوعية في سوق العمل ورفع كفاءة جميع قطاعاته.

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