» حياة سعودي تنقلب رأسًا على عقب بعد وفاة شقيقه

04 سبتمبر 2019 - 07:15 م

انقلبت حياة شاب سعودي رأسًا على عقب بعد وفاة شقيقه الذي كان يعاني من مرض مزمن، حيث سخر حياته لتبني مشروع خيري كان السبب فيه شقيقه الراحل.

قصة الشاب السعودي تميم الغنام تحولت إلى مبادرة غير ربحية تحمل اسم "وتين" في السعودية، تهدف إلى جمع فصائل الدم في البنوك السعودية، خدمة للمرضى والمحافظة على الحياة البشرية.

"الغنام" تأثر منذ صغره بمرض شقيقه عبدالله الذي توفي عام 1417 هـ بسبب مرض السرطان في الدماغ، وظلت حكاياته وذكرياته عالقة في ذهنه، حتى تخصص في الطب، ليخلد اسم شقيقه بعمل مبادرة خيرية تحمل اسم "وتين" والتي بدأت فكرتها عام 2015.

وبحسب "العربية نت" فإن "تميم" قد رصد كما هائلا من طلبات توفير الدم للمرضى على منصات التواصل، ومعرفته التامة بمعاناة توفير فصائل الدم جعله يصر على تنفيذ هذا المشروع بدعم من مؤسسة آل عمران الخيرية.

ويقول "الغنام" "منذ وفاة شقيقي عاهدت نفسي أن أبدأ مشروعي الخيري لأساهم في حفظ الحياة البشرية، لتكون حافزاً لدراسة الطب، فتخرجت من جامعة الملك سعود كطبيب، وتابعت دراسة الماجستير في المعلوماتية الطبية في جامعة هارفرد، ثم ماجستير الابتكار وإدارة الأعمال، والزمالة المعلوماتية والابتكار في جامعة هارفرد".

وأشار تميم إلى أن مبادرة "وتين" الخيرية، تسعى للانتشار بين مدن المملكة وخارجها، موضحا أنه في عام 2020 ستحتضن المبادرة دولتين خارج السعودية، ليكون الهدف الأسمى أن تصل إلى العالمية وتحمل اسم وطنه واسم شقيقه عبدالله.

وأشار إلى أن 300 متبرع اشتركوا في المنصة "وتين"، وهي موجودة في أكثر من 150 بنك دم، لافتا إلى مواصلة التوسع داخل السعودية وفي

دول الخليج ثم إلى الوطن العربي، متمنيا أن تتحول المنصة إلى أداة رئيسة لتمكين الدول في الحصول على متبرعين متطوعين.

وفي تفاصيل القصة أن تميم وإثر عودته من الدراسة، بدأ بالتواصل مع وزارة الصحة وبنوك الدم والمتبرعين لجمع أقطاب المعاناة ومعرفة تفاصيل المشكلة. وتم عمل استبيان بمشاركة 1300 شخص، فكانت الإجابات صادمة إذ عبر معظم الناس عن استعدادهم للتبرع إلا أن عدم معرفتهم بمواقع بنوك الدم والفصيلة المطلوبة، وانشغالهم عن التبرع وأسباب أخرى، يحول دون ذلك. ومن هنا جاءت فكرة عمل تطبيق يكون حلقة وصل بين المتبرعين والمرضى.

وقال تميم: "تعاون معي صديقي نايف الحارثي، وقمنا بوضع اسم وتين وإنتاج تطبيق، وكانت أول نسخة تم إطلاقها في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم عام 2017 م، وكان حينها عدد التحميلات صادما، ووصل عدد المستخدمين إلى 7000 مستخدم، بينما كانت الفترة بين التطبيق ونشر أول إصدار سنتين، واجه فيها التطبيق احتمالية الفشل والتوقف 3 مرات، وتعديله لأكثر من 10 مرات، حتى أصبح له مزايا، منها التذكير بالمتبرع القادم، وجمع التبرعات في مكان واحد، وتم إضافة خصائص أخرى في التطبيق وفقا للحاجة".

وأكد تميم التعاون مع وزارة الصحة ليصبح "وتين" أحد المبادرات الرسمية، فيما تمت رعاية المبادرة بمبلغ 5 ملايين ريال من مؤسسة عمران الخيرية، وتم تطوير التطبيق برعاية كريمة من عائلة آل عمران، وقال: "رؤيتنا في وتين أن يكون التبرع تطوعي 100%، وأول الخطوات ربط بنوك الدم بالمتبرعين من دون أي تعب على المريض وأهله، والتواصل مع بنوك الدم لتسهيل تواصلهم مع المتبرعين".

وفي شهر مارس 2019 تم تدشين المبادرة رسميا حيث تخدم وتين الآن 153 بنك دم، وتعمل في جميع أنحاء المملكة، وتمكنت من تحقيق 300 ألف تبرع بالدم، ويستخدم التطبيق 80 ألف شخص، فيما تم حجز 17 ألف موعد تبرع بالدم عن طريق هذا التطبيق.