قائمة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

04 سبتمبر 2019 - 08:09 م

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان قائمة فريقه، التي ستشارك في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

ويعد الإسباني ماركو أسينسيو جناح الفريق أبرز الغائبين عن قائمة الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبي.

وسيبدأ الفريق مبارياته في دوري الأبطال بمواجهة باريس سان جيرمان 18 سبتمبر المقبل، وستنتهي مبارياته مع كلوب بروج 11 ديسمبر.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

حراسة المرمى: تيبو كورتوا- أريولا.

خط الدفاع: سيرجيو راموس- رفائيل فاران- إيدير ميلتاو- ناتشو- مارسيلو- ميندي- داني كارفاخال- أودريوزولا.

خط الوسط: توني كروس- لوكا مودريتش- كاسيميرو- فيدي فالفيردي- جيمس رودريجيز، إبراهيم دياز- إيسكو.

خط الهجوم: إيدين هازارد- كريم بنزيما- لوكا يوفيتش- جاريث بيل، لوكاس فاسكيز- ماريانو دياز- ?ينيسيوس جونيور- رودريغو