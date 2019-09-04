  • الأربعاء 04 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:50 م
بحث متقدم
صورة من الحريق

بالفيديو.. حريق ضخم يلتهم 100 مركب بميناء إماراتي

أرشيفية

«تجميد البويضات».. هل يكون الحل للعوانس؟

البشير

السودان يشتعل.. اعتقال مسئولين بارزين في نظام البشير

أرشيفية

خادمة برخصة.. القانون ينظم العمل في البيوت

ماسبيرو

تفاصيل الحرب التي يخوضها «ماسبيرو» ضد قنوات الإخوان

محمد صلاح

نجم آرسنال يفجر مفاجأة عن «صلاح» و«ماني» والحذاء الذهبي

علم السعودية

قرار سعودي مفاجئ لتسهيل دخول المملكة

أرشيفية

فنانون اعتزلوا وعادوا من جديد.. «تنزل المرة دي»

أرشيفية

"الإفتاء" تصدم الشيعة في ذكرى عاشوراء

الغنام رفقة شقيقه

حياة سعودي تنقلب رأسًا على عقب بعد وفاة شقيقه

بالفيديو.. حريق ضخم يلتهم 100 مركب بميناء إماراتي

عرب وعالم

صورة من الحريق
صورة من الحريق

وكالات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. حريق هائل يلتهم محالا تجارية بالإسماعيلية

#

مقتل 21 مواطنًا جراء حريق هائل بإندونيسيا

#

3 قتلى جراء حريق ضخم بمصنع بلاستيك بالمنوفية

#

شاهد.. اندلاع حريق في كاتدرائية نوتردام بباريس

الامارات

الحريق

الشارقة

ميناء الشارقة

حريق ميناء الشارقة

شهد ميناء الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة كارثة عندما اشتعل حريق ضخم تسبب فى التهام 100 مركب.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن حريقا نشب مساء الثلاثاء في مركب خشبي مخصص للنقل البحري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحريق تسبب في احتراق وتلف أكثر من 100 مركبة متنوعة، ولفتت إلى أن فرق إدارة الدفاع المدني في إمارة الشارقة تمكنت من إخماد الحريق دون تسجيل أية إصابات.

وقالت الصحيفة إن عمليات التبريد استمرت لساعات، وتم إحالة موضوع الحريق للشرطة لمعرفة أسباب الحريق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» قصة طريفة وراء تدريب «ميشيل» لحراس الأهلي
» حياة سعودي تنقلب رأسًا على عقب بعد وفاة شقيقه
» بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 في حادث تصادم بالمنيا
» فتاة تنجو من الاغتصاب بمعجزة في الشرقية
» قيمة انتقال «كهربا» إلى الأهلي
» برلماني «يغسل جونسون» بسبب المسلملت.. وتصفيق حار من الأعضاء
» «ميتشو» ينقل تدريبات الزمالك لـ«بتروسبورت»
» جنايات الجيزة تبرئ رئيس حي الدقي من قضية الرشوة
» «الخطيب» يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت
» «الإداري» يقضي باستمرار استخدام «التابلت»
» نتائج التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:12 ص

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح