«رئيس روتانا» يكشف السبب وراء اعتزال «إليسا»

تحدث سالم الهندي، رئيس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عما تردد عن وقوف الشركة وراء اعتزال الفنانة إليسا الغناء.

وأكد "الهندي" أنه لا صحة لما تم تداوله مؤخرًا في هذا الشأن مشيرًا إلى أن بعد إعلانها قرار الاعتزال تقابلا في لندن وتناولا العشاء سويًا، وسط أجواء طيبة وودية للغاية.

وتابع خلال حديثه لبرنامج "The Insider بالعربي": "اللقاء الذي جمعني بإليسا كان فضفضة عن ما تعانيه من الغير وليس له علاقة بروتانا.. ودورنا تذليل العقبات التي يعاني منها فنان الشركة"، لافتًا إلى أن المطربة اللبنانية ابنة الشركة ولديها 3 ألبومات في التعاقد الجديد.

وعن رد إليسا على أحد معجبيها بأنها لن تعود للغناء في السعودية؛ لأنها ليست محبوبة هناك، علق الهندي قائلاً "غير صحيح وبالعكس هي محبوبة جدًا في المملكة وهناك طلب كبير عليها.. وحتى الاَن إليسا شاركت في حفلتين بالمملكة العربية السعودية".