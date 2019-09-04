بعد التوترات الأخيرة.. مصر تتحرك لإنقاذ الوضع بلبنان

04 سبتمبر 2019 - 09:52 م

عقد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مباحثات مع الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، لإنقاذ الوضع بلبنان عقب التوترات الأخيرة.

جاء ذلك في لقاء جمع شكري وجنبلاط بالقاهرة اليوم الأربعاء، في إطار زيارة غير محددة المدة، يجريها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني إلى مصر، عقب أيام من تصعيد عسكري بين "حزب الله" وإسرائيل.

ووفق بيان لوزارة الخارجية، تناول اللقاء "مُستجدات الأوضاع على الساحة اللبنانية ومجمل الأوضاع الإقليمية، وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة".

وأكد شكري حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية.

من جانبه، أعرب جنبلاط عن تقديره لجهود مصر في نزع فتيل الأزمات الإقليمية، واستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، حسب البيان ذاته.

ومنذ 25 أغسطس الماضي، يشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة، مع سقوط طائرتين مسيرتين في ضاحية بيروا الجنوبية، تلاها باليوم التالي، دوي 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، بمنطقة قوسيا بقضاء زحلة في البقاع.

ولم تنف إسرائيل أو تؤكد مسؤوليتها عما شهده لبنان، لكن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اعتبر ما حدث "بمثابة إعلان حرب" من جانب إسرائيل.

والأحد، أعلن "حزب الله" أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم قرب الحدود شمالي إسرائيل، وقتلوا وجرحوا من فيها، فيما ردت إسرائيل بعشرات القذائف المدفعية استهدفت جنوبي لبنان.