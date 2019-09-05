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والد محمد علي يتبرأ منه على الهواء

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والد محمد علي
والد محمد علي

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كشف الكابتن علي عبد الخالق، بطل العالم سابقًا في كمال الأجسام، ووالد الممثل محمد علي عن تفاصيل جديدة حول ملابسات تصريحات ابنه الاخيرة، مشيرًا إلى أنه صُدم من التصرفات التي قام به نجله وتسيء إلى الوطن وعائلته.

وقال عبدالخالق، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، ان ابني يعمل في المقاولات مع القوات المسلحة، وأملاكه في دبي ومدينتي والرحاب، وتكلفة الأفلام السينمائية التي أنتجها.

وأضاف : "فوجئت بتغيير في سلوك نجلي، بعد تردده على إسبانيا عديدًا من المرات، لم يعجبني.. لاحظت عليه ذلك من سنة"، مضيفًا: "حصلنا على جميع مستحقاتنا من القوات المسلحة؛ وهي المؤسسة الوحيدة اللي حقنا فيها مضمون".

وأشار عبد الخالق إلى أنه بكى من تصرفات نجله وهروبه إلى إسبانيا، وأنه ندمان على ما قام به، مؤكدًا أنه إذا كانت تصرفات نجله طبيعية، فإنه يتبرأ منه.


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