ميتشو يحرج مسؤولي الأهلي بتصريحات صادمة

أحمد عادل شعبان
كشف ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك عن معلومات محرجة تخص مسؤولي النادي الأهلي.
وقال ميتشو لموقع "سويتان لايف" الجنوب إفريقي: "الأهلي حاول إغرائي بمبلغ مالي أكبر من الزمالك من أجل التعاقد معه".
وأضاف: "لم تسمح لي مشاعري بخيانة جمهور الزمالك .. الناس في مصر تقدم قيمة الولاء والاحترام الذي أظهرته للفريق الأبيض قبل التعاقد معي".
وتابع: "يوم الرحيل عن أورلاندو كانت ليلة لا تصدق في حياتي ففي ذلك اليوم لاعبو الزمالك ومشجعوه أقنعوني بقبول أصعب مهمة تدريبية في القارة الإفريقية".
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